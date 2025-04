O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, revelou ao A TRIBUNA que vai anunciar em suas redes sociais uma série de entregas e novidades durante os próximos 10 dias com o propósito de comemorar os 100 primeiros dias de seu governo.

Eleito em outubro de 2024, ele completa 100 dias de gestão nesta quinta-feira (10). Ao todo vão ser 30 entregas nos mais variados setores da administração municipal, como finanças, saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, entre outras.

Conforme divulgado pela assessoria do Paço, a gestão Cláudio Ferreira encontrou o município de Rondonópolis em uma difícil situação, sem estoque de remédios e insumos nas unidades de saúde, sem contratos para operação tapa-buracos e para limpeza de espaços públicos, em meio a um surto de arboviroses, além de dívida de mais de R$ 262 milhões e falta de certidão negativa na Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder). Em meio a isso, enfrentando a burocracia da gestão pública, em que qualquer licitação demora no mínimo três meses.

Apesar dos desafios, o prefeito atesta que as adversidades estão sendo superadas, valendo-se de muito planejamento, foco, determinação, transparência nas ações e observando o que determina a legislação.

Nisso, pontua que já é possível testemunhar muitas realizações, com entregas concretas e ações inovadoras em várias áreas. Ele informa que a gestão, por exemplo, já iniciou as contratações de grandes obras estruturantes que a cidade precisa, bem como de ações em prol do governo digital planejado, mais eficiente, devendo ser anunciadas e detalhadas ao longo dos próximos dias.

Para essas realizações, Cláudio Ferreira observa que tem sido fundamental a adoção de uma gestão comprometida com resultados e eficiente, com foco no planejamento e cumprimento de metas. Nesse contexto, pontua a preocupação com a economia, corte de despesas e reavaliação de muitos contratos existentes.