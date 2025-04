A Praça da Saudade será a próxima a passar pelo processo de retirada de grades de cercamento em Rondonópolis e deve passar pela mudança ainda nesta semana.

A medida faz parte de uma decisão do prefeito Cláudio Ferreira, que determinou a eliminação das cercas de todas as praças públicas do município. A Praça Bom Jesus, localizada na Vila Operária, também está na programação e deve ter as grades removidas nos próximos dias.

A decisão foi anunciada oficialmente neste domingo (13), em comemoração aos 100 primeiros dias da atual gestão. Segundo o prefeito, a retirada das grades é uma forma de devolver as praças à população e permitir acesso livre e contínuo aos espaços públicos.

“Considero que o cercamento das praças foi um ataque ao bom uso do recurso público, daquilo que realmente é prioridade”, declarou Cláudio Ferreira.

A Praça Brasil foi a primeira a ter as grades removidas, ação que aconteceu neste fim de semana. Simultaneamente, a prefeitura iniciou um mutirão de limpeza, poda de árvores e manutenção do espaço. O cronograma prevê que esse padrão será adotado nas próximas intervenções: primeiro, os serviços de zeladoria e, em seguida, a retirada das grades.

De acordo com o prefeito, os materiais retirados não serão descartados, mas reaproveitados em locais onde o cercamento é realmente necessário. Segundo ele, as grades vão ser reaproveitadas para o cercamento do prédio que abriga a Unemat em Rondonópolis, na área do antigo aeroporto, na recomposição da cerca do Horto Florestal, entre outros.

“A retirada dos cercamentos foi motivada por diversas razões. A população demonstrou forte insatisfação com a medida adotada pela gestão anterior. As grades também limitaram o acesso das pessoas aos espaços públicos, contrariando a proposta de uso coletivo. Além disso, a promessa de segurança não se concretizou, já que as praças permaneciam abertas durante a madrugada e não contavam com vigilância”, apontou Ferreira.