Um dia cheio de significado para as crianças e adolescentes assistidas pela Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, aconteceu na Vila Olímpica, nesta quarta-feira (16), para celebrar a Páscoa.

A ação ocorreu em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, reunindo uma média de 350 crianças que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), da Rede Cidadã, da Casa Abrigo e do Alfredo de Castro.

Iniciando com um café da manhã às 7h30 seguido de atividades recreativas como futebol de sabão, cama elástica, tobogã e sala de cinema, além de aulas de jiu-jitsu e de música.

Após a pausa para o almoço, a recreação voltou às 13h com direito a teatro retratando a morte e ressurreição de Jesus Cristo, realizado pelos alunos da Escola Educar e finalizando as 17h.

Representando a Páscoa, as crianças e adolescentes ganharam uma lembrancinha composta por pão e suco de uva, representando o corpo e sangue de Cristo da Santa Ceia. E, também ovos de chocolate, doados pela empresa Sementes Carolina.

“Hoje é um motivo de muita alegria que a gente reuniu nossas crianças aqui no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Não só foi um dia de atividades, mas foi um dia também que a gente teve um teatro e explicamos para eles o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo”, comentou a primeira-dama e secretária de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira.