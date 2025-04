A Comissão Especial de Inquérito (CEI), que investiga a situação da Santa Casa de Rondonópolis, confirmou para a próxima terça-feira (22), às 18hs, a oitiva com o advogado Leonardo Resende, que inclusive é candidato a presidente do Conselho Administrativo e Financeiro da Santa Casa, em eleição que está marcada para ocorrer no próximo dia 24.

Além disso, a CEI também realizou, conforme divulgado ontem pelo A TRIBUNA, a reconvocação do presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), Diogo Leite Sampaio, para prestar esclarecimentos às 16hs do mesmo dia.