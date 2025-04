Uma manifestação está marcada para às 8h de hoje (9) em frente ao Hospital Regional de Rondonópolis para cobrar justiça pela técnica de enfermagem, Marta Celestino dos Santos, 50 anos, que foi atropelada na noite do sábado (5), enquanto atravessava a faixa de pedestre na Rua Rio Branco, no bairro Santa Marta. A manifestação foi convocada pelos amigos e colegas que pedem justiça e também um trânsito mais seguro.

Marta seguia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional até o fechamento desta edição. Conforme informações da direção da unidade de saúde, ela teve morte cerebral confirmada ontem (8), mas seguia internada.