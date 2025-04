1 de 2

Uma nova erosão se formou no canal de drenagem da Avenida dos Estudantes. Desta vez, o buraco está localizado na esquina com a Rua Otávio Pitaluga e foi sinalizado pela prefeitura com blocos de concreto. A erosão começou a avançar sobre a pista, destruiu a contenção de pedras e fez com que partes da lateral direita do asfalto ruíssem.

A erosão surge depois que a prefeitura realizou uma obra paliativa nas proximidades, também na Avenida dos Estudantes, na rotatória com a Rua Dom Pedro II.

Naquele local, o problema foi contornado, a pista foi liberada na primeira quinzena de fevereiro. Na ocasião, a prefeitura informou que ainda avaliava a situação para definir a realização de uma obra para acabar com o problema de forma definitiva.

Agora, com a nova erosão na esquina com a Rua Otávio Pitaluga, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) informou ao A TRIBUNA que está ciente do problema da erosão que afeta a via e reconhece a gravidade da situação.

Segundo a pasta, a instalação das manilhas foi uma medida emergencial adotada com o objetivo de minimizar os riscos imediatos aos condutores que utilizam a via.

Atualmente, a Sinfra afirmou que está realizando uma avaliação técnica detalhada para identificar a extensão dos danos e definir as melhores soluções a serem implementadas.