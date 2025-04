A ex-diretora acrescentou que há casos em que integrantes da irmandade estariam se beneficiando pessoalmente, ou beneficiando empresas próprias, com contratos com a Santa Casa.

A ex-diretora prestou informações na Câmara Municipal com uma liminar que permitia que se mantivesse em silêncio, porém respondeu a maior parte das perguntas, deixando de informar nomes que, segundo ela, foram entregues aos membros da CEI em documento protocolado antes do início da oitiva.

Em testemunho para a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga as contas da Santa Casa de Rondonópolis, a ex-diretora executiva do hospital, Bianca Talita Franco, sustentou denúncias e entregou nomes para a comissão. A oitiva ocorreu ontem (15) e marcou o início dos depoimentos de testemunhas à CEI.

Ela ainda relatou, durante a oitiva, a existência de contratos da Santa Casa para prestação de serviços com valores acima dos ‘praticados’ normalmente no mercado, e ainda, confirmou, diante de pergunta feita pela vereadora Luciana Horta (PL), que teria ocorrido uma “subtração” de atas do conselho de administração no final de sua gestão como diretora da Santa Casa.

Fato que ensejou, conforme a ex-diretora, o registro de um boletim de ocorrência. Ela teria identificado o sumiço das atas, segundo relatou, quando estava em processo de transição ao deixar o cargo na gestão da Santa Casa.