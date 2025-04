A Secretaria Municipal de Fazenda informa a todos os contribuintes que vai funcionar em horário especial esta semana, entre os dias 08 e 11 de abril, terça a sexta-feira, atendendo o público das 8h até as 18h, sem intervalo para almoço.

As portas da prefeitura estarão abertas neste período exclusivamente para os interessados em resolver questões referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

De acordo com a secretária de Fazenda do município, esta é uma oportunidade para todos os contribuintes tirarem dúvidas, emitir seus boletos e principalmente quitar seus débitos e assim poder participar da campanha IPTU Premiado 2025.

“A partir de amanhã nossos servidores estarão atendendo, inclusive na hora do almoço, para que todos possam regularizar a situação”, comentou.

A data do vencimento para quem optou pelo pagamento à vista, com desconto de 20%, é dia 11 de abril, sexta-feira, portanto, os contribuintes devem ficar atentos se programar para quitar o boleto dentro do prazo.

Mesmo com o horário especial no Paço municipal, o contribuinte pode emitir seus boletos do IPTU 2025 pelo portal da Prefeitura. Importante salientar que para participar da campanha o contribuinte deve pagar o imposto desse ano à vista ou em até 3 parcelas, e não pode ter débitos com os cofres públicos do município.

O IPTU Premiado vai sortear um varro no valor de R$ 180 mil e mais 10 motos, no valor de R$ 12 mil cada. Buscando oferecer condições de igualdade no sorteio, o regulamento da campanha rege que, a cada pagamento realizado, o contribuinte, independentemente do número de imóveis que possui, terá direito a um único número para participar, que será vinculado ao seu CPF.