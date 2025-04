1 de 2

A Semana Santa, uma das celebrações mais importantes da fé cristã, segue com uma extensa programação litúrgica nas paróquias de Rondonópolis.

As atividades religiosas, que relembram os últimos dias de vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, tiveram início no Domingo de Ramos (13) e se estendem até o Domingo de Páscoa (20).

As paróquias prepararam programações especiais e esperam a participação da comunidade durante esses dias de intensa vivência religiosa.

Confira a programação:

Catedral Santa Cruz

15/04 (Terça-feira Santa)

6h – Santa Missa na Catedral

19h – Santa Missa na Catedral

• 16/04 (Quarta Feira Santa)

19h – Missa dos Santos Óleos no Centro de Eventos Santa Terezinha

• 17/04 (Quinta-feira Santa)

19h – Missa da Santa Ceia do Senhor na Catedral

19h – Missa da Santa Ceia do Senhor na Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora

• 18/04 (Sexta-feira Santa)

4h – Ofício das Trevas na Catedral

15h – Celebração da Paixão de Cristo na Catedral

15h – Celebração da Paixão de Cristo na Comunidade Santíssima Trindade

• 19/04 (Sábado de Aleluia)

18h – Vigília Pascal na Comunidade Santíssima Trindade

19h – Vigília Pascal na Catedral

• 20/04 (Domingo de Páscoa)

7h30 – Santa Missa na Catedral

10h – Santa Missa na Catedral

17h – Santa Missa na Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora

19h – Santa Missa na Catedral

Paróquia São José Operário

• 16/04 (Quarta Feira Santa)

19h – Missa dos Santos Óleos no Centro de Eventos Santa Terezinha

• 17/04 (Quinta-feira Santa)

19h – Instituição da Eucaristia/Lava-pés

• 18/04 (Sexta-feira Santa)

16h – Via Sacra encenada

• 19/04 (Sábado de Aleluia)

19h – Vigília Pascal

• 20/04 (Domingo de Páscoa)

7h30 – Santa Missa

19h – Santa Missa

Paróquia Bom Pastor

• 15/04 (Terça-feira Santa)

19h – Ministério da Redenção

• 16/04 (Quarta Feira Santa)

19h – Missa dos Santos Óleos no Centro de Eventos Santa Terezinha

• 17/04 (Quinta-feira Santa)

19h – Missa da Santa Ceia

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

• 15/04 (Terça-feira Santa)

6h – Santa Missa na Matriz

19h – Terço Mariano meditado na Matriz

• 16/04 (Quarta-feira Santa)

6h – Santa Missa na Matriz

19h – Missa dos Santos Óleos no Centro de Eventos Santa Terezinha

• 17/04 (Quinta-feira Santa)

6h às 12h – Adoração ao Santíssimo na Matriz

19h – Missa da Santa Ceia do Senhor na Matriz

0h – Ofício das Trevas na Matriz

• 18/04 (Sexta-feira Santa)

5h às 15h – Adoração ao Santíssimo na Matriz

15h – Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo na Matriz

• 19/04 (Sábado de Aleluia)

5h – Oração das 7 Dores de Nossa Senhora na Matriz

19h – Missa da Vigília Pascal na Matriz

• 20/04 (Domingo de Páscoa)

7h30 – Santa Missa na Matriz

9h30 – Santa Missa na Comunidade São Cristóvão

17h – Santa Missa na Comunidade Santa Luzia

19h – Santa Missa na Matriz

Paróquia Sagrado Coração de Jesus

• 16/04 (Quarta Feira Santa)

19h – Missa dos Santos Óleos no Centro de Eventos Santa Terezinha

• 17/04 (Quinta-feira Santa)

19h – Missa da Santa Ceia do Senhor na Matriz

19h – Missa da Santa Ceia do Senhor na Comunidade São Francisco de Assis

19h – Missa da Santa Ceia do Senhor na Comunidade Nossa Senhora da Rosa Mística

19h – Missa da Santa Ceia do Senhor na Comunidade São João Batista

19h – Missa da Santa Ceia do Senhor na Comunidade Santa Luzia e Comunidade Nossa Senhora de Fátima

19h – Missa da Santa Ceia do Senhor na Comunidade Santo Antônio

19h – Missa da Santa Ceia do Senhor na Comunidade São Cristóvão

• 18/04 (Sexta-feira Santa)

7h – Oração das Laudes na Matriz

16h – Celebração da Paixão de Cristo na Matriz

16h – Celebração da Paixão de Cristo na Comunidade São Francisco de Assis

16h – Celebração da Paixão de Cristo na Comunidade Nossa Senhora da Rosa Mística

16h – Celebração da Paixão de Cristo na Comunidade São João Batista

16h – Celebração da Paixão de Cristo na Comunidade Santa Luzia e Comunidade Nossa Senhora de Fátima

16h – Celebração da Paixão de Cristo na Comunidade Santo Antônio

16h – Celebração da Paixão de Cristo na Comunidade São Pedro

• 19/04 (Sábado de Aleluia)

7h – Oração das Laudes na Matriz

19h – Celebração da Vigília Pascal na Matriz

19h – Celebração da Vigília Pascal na Comunidade São Francisco de Assis

19h – Celebração da Vigília Pascal na Comunidade Nossa Senhora da Rosa Mística

19h – Celebração da Vigília Pascal na Comunidade São João Batista

19h – Celebração da Vigília Pascal na Comunidade Santa Luzia e Comunidade Nossa Senhora de Fátima

19h – Celebração da Vigília Pascal na Comunidade Santo Antônio

19h – Celebração da Vigília Pascal na Comunidade Nossa Senhora das Graças

Paróquia São José Esposo

• 15/04 (Terça-feira Santa)

6h – Santa Missa na Paróquia

19h – Santa Missa na Catedral

• 16/04 (Quarta Feira Santa)

6h – Santa Missa na Paróquia

19h – Missa dos Santos Óleos no Centro de Eventos Santa Terezinha

• 17/04 (Quinta-feira Santa)

6h – Santa Missa na Paróquia

19h30 – Missa da Ceia do Senhor/Lava-pés na Paróquia

• 18/04 (Sexta-feira Santa)

3h – Ofício das Trevas na Paróquia

5h – Encenação da Via Sacra na Paróquia

15h – Solene Ação Litúrgica da Paixão de Cristo na Paróquia

• 19/04 (Sábado de Aleluia)

19h – Vigília Pascal na Paróquia

• 20/04 (Domingo de Páscoa)

5h – Santa Missa da Ressurreição na Paróquia

7h – Santa Missa da Ressurreição na Comunidade São Judas Tadeu

8h – Santa Missa da Ressurreição na Paróquia

9h – Santa Missa da Ressurreição na Comunidade Nossa Senhora das Graças

18h – Santa Missa da Ressurreição na Paróquia

Paróquia Santa Terezinha

• 15/04 (Terça-feira Santa)

5h – Caminhada Penitencial saindo da Paróquia Santa Terezinha

18h30 – Procissão saindo da Paróquia Santa Terezinha

• 16/04 (Quarta Feira Santa)

5h – Caminhada Penitencial saindo da Paróquia Santa Terezinha

19h – Missa dos Santos Óleos no Centro de Eventos Santa Terezinha

• 17/04 (Quinta-feira Santa)

19h – Missa da Ceia do Senhor/Lava-pés na Paróquia

• 18/04 (Sexta-feira Santa)

0h às 11h – Ofício das Trevas na Paróquia

15h – Celebração da Paixão de Cristo na Paróquia

• 19/04 (Sábado de Aleluia)

19h – Vigília Pascal na Paróquia

• 20/04 (Domingo de Páscoa)

8h – Missa de Páscoa na Paróquia

18h – Missa de Páscoa na Paróquia

Paróquia São Domingos Sávio

• 16/04 (Quarta Feira Santa)

5h – Santa Missa Penitencial

19h – Missa dos Santos Óleos no Centro de Eventos Santa Terezinha

• 17/04 (Quinta-feira Santa)

19h30 – Missa da Ceia do Senhor

• 18/04 (Sexta-feira Santa)

4h – Ofício das Trevas

15h – Ação Litúrgica da Paixão de Cristo

• 19/04 (Sábado de Aleluia)

20h – Vigília Pascal

• 20/04 (Domingo de Páscoa)

9h – Santa Missa da Ressurreição

18h – Santa Missa da Ressurreição

Paróquia São João Bosco

• 15/04 (Terça-feira Santa)

18h30 – Procissão com concentração na Comunidade São Mateus

• 16/04 (Quarta Feira Santa)

19h – Missa dos Santos Óleos no Centro de Eventos Santa Terezinha

• 17/04 (Quinta-feira Santa)

19h – Missa da Ceia do Senhor

• 18/04 (Sexta-feira Santa)

4h30 – Ofício das Trevas

15h – Celebração da Paixão de Cristo

• 19/04 (Sábado de Aleluia)

19h – Vigília Pascal

• 20/04 (Domingo de Páscoa)

9h – Missa na Comunidade São Mateus

17h – Missa na Comunidade Nossa Senhora de Fátima

19h – Missa na Comunidade Matriz