O anúncio da aprovação do acordo e a liberação do aterro controlado foi feita para a imprensa na manhã desta sexta-feira pelo prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, que lamentou todos os transtornos com a decisão da Sema-MT de embargar esse espaço desde o dia 12 de março deste ano.

Na edição de ontem (4) do A TRIBUNA, em atendimento a um questionamento da reportagem sobre o assunto, a prefeitura informou, por meio de nota que, até aquele momento, ainda aguardava o parecer do órgão estadual e que a situação do aterro controlado seguia indefinida. No entanto, na manhã desta mesma sexta-feira, a Sema se manifestou e o imbróglio chegou ao fim.

“Nós não somos aqui contra as leis ambientais, nós queremos cumprir as leis. Agora o que não pode ser feito é, sem jamais ter sido procurado antes para fazer os ajustes necessários, sermos prejudicados”, pontuou.

Presente no anúncio da liberação da área, o diretor do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Victor Yago dos Santos Vitorino, ressaltou o compromisso da gestão em atender a legislação ambiental.

“Nossa equipe técnica do Sanear, junto com a equipe técnica da Sema Municipal e a Prefeitura de Rondonópolis, desde o dia do embargo, não mediu esforços para procurar resolver a situação do aterro controlado, até mesmo em respeito aos jardineiros que precisavam do local para dispor desse material, e também aos caçambeiros que dispõem do resto de construção civil”, explicou.

Conforme o diretor, no dia 21 de março, a gestão municipal protocolou um plano de ação emergencial para fazer a liberação da área junto à Sema do Estado, contemplando o TCA, propondo ações emergenciais e a regularização daquela área para receber os resíduos da construção e o volumoso da jardinagem.

O plano de ação teve primeiro o parecer técnico da Sema-MT favorável e, nesta quinta-feira (3), saiu o parecer jurídico favorável à assinatura desse termo de compromisso.

Com a decisão, os Ecopontos existentes no município também vão ser reabertos para o recebimento de resíduos e inservíveis a partir desta segunda-feira.

Victor informa que, com o acordo, o Município vai seguir agora um cronograma técnico, com a tomada de medidas emergenciais, como manter a guarita e cercamento 24 horas da área, realização de triagem do resíduo recebido, a separação e o descarte correto de resíduos perigosos, a cobertura dos resíduos volumosos, e emissão de relatórios ambientais periódicos, até a solução da regularização da área.

Cláudio Ferreira comemorou a reabertura da área e ressaltou o empenho nessa causa da Procuradoria Geral do Município, da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, da Secretaria de Governo e do Sanear visando a rápida solução do problema.

“A decisão de fechar foi pior do que manter aberto do jeito que estava. Então, graças a Deus, chegamos no consenso e nós vamos partir agora para legalizar aquele lugar”, assegurou o gestor.