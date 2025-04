A chapa 1, liderada pelo candidato à presidência do Conselho Administrativo e Financeiro da Santa Casa de Rondonópolis, advogado Leonardo Resende, vai entrar com recurso contra decisão liminar que suspendeu a eleição da instituição na última quinta-feira (24).

A chapa 1 disputa o Conselho Administrativo da Santa Casa contra a chapa 2, que tem a empresária Iracema Dinardi Peixoto disputando a presidência.

A eleição da Santa Casa acabou suspensa em função de uma decisão liminar da juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini, em substituição na 4ª Vara Civil de Rondonópolis.

A magistrada acatou pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato associativo proposta pela empresária Iracema Peixoto.

Na decisão, a juíza determinou a suspensão imediata da eleição, bem como que a Santa Casa não desse posse aos eleitos caso a eleição já tivesse sido concluída. A magistrada, contudo, não avaliou o mérito da ação.

Na ação, a empresária alegou que a homologação da chapa 1 – que tem o advogado Leonardo Resende concorrendo a presidente do conselho – “incorreu em grave violação às normas estatutárias, em especial ao disposto no art. 35 do Estatuto Social da instituição”.