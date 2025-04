O empresário e rotariano Ivonei Resmini foi eleito para comandar o Distrito 4.440 do Rotary International no período de 1º de julho de 2025 a 30 de junho de 2026.

A posse oficial ocorrerá no dia 28 de junho deste ano, em cerimônia solene no Caiçara Tênis Clube, em Rondonópolis. O novo governador assume o cargo com a missão de promover o fortalecimento dos 93 Rotary Clubes espalhados por todo o estado de Mato Grosso.

O Distrito 4.440 contempla 93 Rotary Clubes em Mato Grosso, com um total de 1.830 associados. Ivonei Resmini, em visita em A TRIBUNA na tarde de ontem, detalhou a estrutura de sua equipe de gestão: “Meu vice-governador é o Donizetti Aparecido de Sousa. Na composição distrital estão Josemar Ribeiro de Oliveira (desenvolvimento do quadro associativo), Rosane Michelis (imagem pública), Brigida Maria Fischer (Fundação Rotária), Reinaldo Aguiar (secretário) e Milton Euzebio Amancio (tesoureiro)”, detalhou.

A equipe distrital é composta por 35 membros e conta com 16 governadores assistentes, responsáveis por coordenar as ações em áreas específicas do estado.

“Cada área tem um governador assistente e cada clube tem seu próprio presidente. São 93 presidentes em Mato Grosso que também tomarão posse”, destacou.

Resmini assume o Distrito em um momento histórico para o Rotary e destaca sobre a responsabilidade neste novo período à frente da organização.

“Nosso presidente do Rotary International será o brasileiro Mário César Martins de Camargo, o quarto brasileiro a ocupar o cargo. Isso eleva ainda mais a nossa responsabilidade, pois os projetos no Brasil estarão sob os olhos do mundo”, afirmou.

A preparação para o desafio não começou agora. Ivonei Resmini conta que o processo de formação de governadores é longo e detalhado: “Fui eleito em maio de 2023, durante evento na cidade de Sinop, com a participação de delegados de todos os clubes. De lá pra cá, houve toda uma preparação. Participei do Instituto em Foz do Iguaçu, depois em Fortaleza e da Assembleia Internacional em Orlando, nos Estados Unidos”, explicou.

A agenda de treinamentos incluiu ainda o Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos (PETS), que foi realizado em diferentes cidades do estado.