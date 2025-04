Após notificação, da última quinta-feira (10), da Prefeitura, determinando que a Santa Casa de Rondonópolis retomasse os serviços paralisados em até 12 horas, o corpo clínico do hospital comunicou a suspensão temporária da paralisação e retomada dos atendimentos eletivos por um período de 45 dias.

O anúncio foi feito neste domingo (13) após assembleia extraordinária dos médicos do hospital, que estavam há 15 dias com serviços paralisados.

Foram retomados, ontem (14), todos os serviços eletivos prestados pelo corpo clínico à Santa Casa, que compreendem os atendimentos a pacientes oriundos do SUS, particulares e de convênios.

O diretor clínico da Santa Casa, Ezequiel Fonseca Júnior, destacou que a decisão visa possibilitar a retomada das negociações com a diretoria do hospital, “na busca de uma solução definitiva para a grave questão dos atrasos nos pagamentos dos honorários médicos”.

Segundo os médicos, os atrasos nos pagamentos passam de oito meses.

“Essa medida extrema, embora lamentável, tornou-se necessária diante da ausência de perspectivas concretas para a regularização dos pagamentos”, relatou.

O corpo clínico do hospital reconheceu o impacto negativo da paralisação na população, especialmente, para quem depende dos serviços prestados pela Santa Casa, mas ponderou que a persistência no atraso nos pagamentos inviabilizou a continuidade dos atendimentos em condições adequadas.

“Acreditamos que a paralisação, embora drástica, foi fundamental para sensibilizar a diretoria do hospital, a classe política e a sociedade em geral sobre a gravidade da situação”, apontou o diretor clínico.

Com a suspensão da paralisação que durou 15 dias, de acordo com Ezequiel Júnior, os médicos agora devem buscar um acordo com a direção da unidade de saúde para o pagamento dos salários atrasados.