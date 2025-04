Uma cadela morreu após ser atropelada por um veículo da prefeitura de Rondonópolis na manhã desta quarta-feira (09), em uma via do Conjunto São José. O caso foi flagrado por uma câmera de segurança e gerou revolta entre moradores da região e defensores da causa animal.

O carro era conduzido por um funcionário terceirizado vinculado a uma empresa contratada para prestar serviços à Secretaria Municipal de Saúde.

Nas imagens registradas, é possível ver dois cães caminhando pela rua. O veículo passa e atinge diretamente um deles. Mesmo ferida, a cadela ainda tentou fugir, mas caiu poucos metros à frente. Akira não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A tutora do animal, Janaina Silva, relata que viveu momentos de desespero após perceber que o portão da própria casa estava aberto. “Por volta das 7 horas da manhã, meu esposo chegou em casa do trabalho, entrou e fechou o portão. Quando era mais ou menos 9 horas, eu saí e vi que o portão estava metade aberto. Minha vizinha me falou que o portão ficou abrindo e fechando sozinho várias vezes. Eu já corri e ficamos desesperados por causa dos cachorros”, conta.

Ela e o companheiro iniciaram buscas imediatamente. “Nós andamos por todos os bairros da região como Tropical, Eldorado, Conjunto. Inclusive passamos duas vezes nessa rua onde ela foi atropelada e não conseguimos localizar ela. Voltamos para nossa casa, meu esposo saiu e quando ele voltou o vizinho já tinha visto ela [a cadela] lá”, descreve.

Após ser comunicado pela vizinhança, o casal foi até o local e encontrou a cadela Akira morta. “Quando chegamos lá, as pessoas já tinham as imagens e nos mostraram. O vídeo mostra que o cara atropelou ela de propósito. Foi uma maldade o que ele fez, passou por cima da cabeça dela”, disse a tutora, revoltada com o ocorrido.

PREFEITURA REPUDIA

Em nota oficial, a Prefeitura de Rondonópolis informou que o atropelamento ocorreu às 9h48 e confirmou que o motorista envolvido no caso era funcionário de uma empresa terceirizada.

“A conduta que foi registrada por câmeras de segurança demonstra uma ação, a princípio com indícios de dolo e crueldade deliberada, o que é absolutamente incompatível com os princípios que regem a Administração Pública”, diz o comunicado.

A administração municipal ainda afirmou que o motorista foi identificado e que a portaria que lhe conferia autorização para condução de veículos da Secretaria de Saúde foi revogada.

“A Administração Municipal já notificou formalmente a empresa, requerendo a adoção das providências cabíveis no âmbito contratual e trabalhista, com ênfase no imediato desligamento do colaborador envolvido”, completa a nota.

A Prefeitura, no entanto, ressaltou que não tem competência legal para demitir diretamente o motorista, já que se trata de vínculo empregatício privado. Ainda assim, prometeu cobrar da empresa a responsabilização do condutor.

A gravidade do ocorrido e a total incompatibilidade da conduta com os valores do serviço público foram destacadas com veemência no comunicado oficial.

“A Prefeitura Municipal de Rondonópolis irá instaurar sindicância administrativa para apuração dos fatos, identificação de eventuais responsabilidades e adoção das medidas legais cabíveis, conforme previsão da legislação vigente”, informa o comunicado.

Por fim, o Executivo municipal lamentou o ocorrido e repudiou qualquer ato de violência contra animais. “A Prefeitura de Rondonópolis repudia com veemência qualquer forma de violência, maus-tratos ou desumanidade, seja contra seres humanos ou animais, reafirmando seu compromisso com a ética, a transparência, o respeito à vida e o zelo pela coisa pública”, finaliza a nota.

A tutora da cadela foi informada que o motorista suspeito de atropelar Akira deve se apresentar à Polícia Civil nesta quinta-feira (10), acompanhado de um advogado.

O caso segue sob investigação e a expectativa é que o condutor preste esclarecimentos sobre o episódio registrado por câmeras de segurança e amplamente divulgado nas redes sociais.