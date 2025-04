O governador Mauro Mendes deve receber para uma reunião, nesta quarta-feira (16), vereadores, representantes da prefeitura, além de deputados estaduais e federais, para tratar dos problemas enfrentados pela Santa Casa de Rondonópolis.

A reunião com o governo estadual, que acontece em Cuiabá, alterou, excepcionalmente, a sessão ordinária da Câmara Municipal, que normalmente ocorrem todas as quartas-feiras. Assim, a sessão foi antecipada para hoje (15), com início às 8h30.

Houve ainda mudanças no horário da ordem do dia, que será realizada também hoje, às 8h, antes do início da sessão ordinária.

A agenda com o governador Mauro Mendes foi confirmada ontem (14) pela Câmara Municipal. Os vereadores já vinham articulando para conseguir marcar uma reunião com o governador há duas semanas para debater a questão envolvendo a Santa Casa, que já acumula uma dívida de R$ 90 milhões e estava até ontem, por 15 dias, com os atendimentos eletivos paralisados pelo corpo clínico, que cobra oito meses em atrasos salariais.

Na reunião, as autoridades locais querem buscar alternativas para garantir o funcionamento da Santa Casa, bem como soluções para as dívidas atuais.

A situação crítica da unidade de saúde também reuniu, neste sábado (12), em Rondonópolis representantes de municípios da região, que utilizam os serviços de média e alta complexidade do hospital, o prefeito Cláudio Ferreira, deputados federais e estaduais, além de vereadores locais.