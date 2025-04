Em busca de respostas sobre a morte de Matheus Patrik Felizardo Souza, de 23 anos, a família do jovem contesta a versão apresentada pela polícia sobre o fato ocorrido em 23 de janeiro de 2024, na região do Parque Universitário, em Rondonópolis.

Com apoio jurídico e técnico, a mãe de Matheus, Lúcia de Souza Neves, ingressou com um pedido formal de reabertura da investigação e realização de reprodução simulada dos fatos.

O caso, que foi inicialmente apresentado pelas autoridades como uma troca de tiros entre policiais e um grupo de suspeitos, está sendo questionado pela família do jovem, que contratou um perito particular para revisar os laudos apresentados no inquérito.

“Executaram o meu filho. E ainda me trataram como bandida quando eu só queria saber se ele estava vivo. Não me deram nenhum tipo de informação. Me apontaram a arma, me empurraram…Eu só queria ver meu filho. Eles destruíram a minha vida”, afirma a mãe de Matheus, Lúcia de Souza Neves, lembrando do dia e local do ocorrido. Ela esteve na redação do A TRIBUNA, na última segunda-feira (07) em companhia do advogado Carlos Naves e do perito Carlos Roberto Angelotti.

O FATO

No dia 23 de janeiro, por volta das 22h20, Lúcia disse que recebeu um telefonema de uma conhecida informando que o carro de Matheus havia sido reconhecido em uma cena de crime.

Segundo a mãe, o filho trabalhava como motorista de aplicativo para ter uma renda extra e que por isso ficou preocupada com a situação. Ela conta que foi com o marido até o local, na região do Parque Universitário, mas foi impedida de se aproximar.

“Eu falei pra eles: é o carro do meu filho, quero saber se ele está bem. E os policiais apontaram armas para mim e meu marido, gritando que não era problema nosso. Me senti pior que uma criminosa. Fui tratada pior que lixo, não me deram nenhuma informação, só empurravam a gente pra longe”, descreveu.

Horas após, Lúcia foi informada que o filho estava morto. Segundo a mãe, o sentimento de revolta se intensificou com a divulgação do inquérito inicial, que apontava que Matheus estaria armado e teria participado de um confronto com a polícia.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, no dia 23 de janeiro de 2024, os três homens identificados como Matheus Patrik Felizardo Souza, de 23 anos, Thiago Brauno Freitas, de 26, e Charles Brito de Souza, de 31, morreram em Rondonópolis.

Narra o B.O. que a ação teve início durante um patrulhamento no bairro Belo Horizonte, quando policiais avistaram um veículo HB20 vermelho em atitude suspeita. De acordo com o documento, os policiais tentaram realizar a abordagem e os ocupantes do carro iniciaram uma fuga em alta velocidade e efetuaram disparos contra a viatura.

“Foi iniciado o acompanhamento tático, momento no qual a equipe foi alvo de disparos de arma de fogo que partiram de dentro do veículo em fuga, obrigando os policiais a responder os disparos para repelir a injusta agressão. O motorista do veículo, posteriormente identificado como Matheus, saltou do carro ainda em movimento e correu em direção ao canteiro central da BR-364, sacou uma pistola de sua cintura e atirou contra os policiais enquanto corria, momento no qual a equipe policial respondeu os disparos para repelir a injusta agressão. Matheus foi alvejado e caiu no canteiro central da rodovia”.

FAMÍLIA CONTESTA

Esta versão é contestada pela família, que contratou o advogado Carlos Naves e o perito criminal particular Carlos Roberto Angelotti, para uma investigação mais profunda.

Segundo o advogado, o objetivo foi “confrontar os laudos oficiais com uma análise técnica independente”, com base no direito assegurado pelo artigo 14 do Código de Processo Penal e pelo Provimento n. 188/2018 da OAB.

Segundo o perito Angelotti, após análises, ele identificou falhas e omissões nos laudos apresentados no inquérito policial. “Não há indícios de confronto. Não foi feita trajetória de projéteis, não houve marca de impacto nos postes, nas viaturas, nos muros. Nenhum estojo de arma que poderia estar com Matheus foi encontrado no local”, ressaltou ele ao A TRIBUNA.

O perito aposentado também destacou a ausência de croquis do local e a falta de encaminhamento das armas para a análise balística. “O laudo é deplorável e o inquérito é uma lástima. Não foi feito um croqui no laudo delimitando onde estavam os estojos, onde estava a mancha de sangue, a distância da vítima ao carro, ou seja, é um monte de nada”, ressalta Angelotti.

O advogado Carlos Naves reforça que a família pede que o inquérito seja revisado e que uma reprodução simulada dos fatos seja realizada.

“Matheus levou pelo menos oito tiros. Não foram encontradas nenhuma cápsula das armas, nenhum estojo de arma que estaria com o Matheus, nem dos demais que estavam com ele. Se ele estava com a pistola atirando, necessariamente teria que ter esse estojo jogado ali por perto, mas não foi encontrado nenhum, entretanto, dos policiais foram encontrados 29. Então não houve confronto, foi execução”, disse o advogado.

A petição protocolada pela mãe de Matheus detalha o que o advogado considera omissões graves na condução da investigação.

“Solicitamos que todas as armas e munições utilizadas, inclusive as que supostamente estavam com as vítimas, sejam enviadas para exames de balística. Queremos saber qual arma disparou cada projétil, especialmente um que ficou alojado sob a pele nas costas de Matheus. Esse projétil pode indicar uma execução à queima-roupa, pois o tiro não teve trajetória de entrada e saída, ficou preso no corpo, o que pode caracterizar que ele foi alvejado já caído ou de costas, sem chance de defesa”, questiona Naves.

Angelotti também levantou dúvidas sobre o estado da pistola que a polícia afirma que estava com Matheus: “Se fosse mesmo uma pistola semiautomática e tivesse sido usada, ela teria deixado o estojo no local. Mas não foi encontrado nenhum. Isso é um forte indício de que não houve disparo por parte dele. E se houve, onde estão as provas? Não há marcas de impacto de tiros das supostas armas dos meninos em lugar nenhum. Isso é inadmissível”, descreve o perito.

A mãe, Lúcia de Souza Neves afirma que quer limpar o nome do filho. “Colocaram ele como bandido, mas meu filho nunca teve passagem pela polícia. Nunca foi investigado, nunca foi preso. Trabalhou desde os 14 anos. Eu conheço muito meu filho, era um menino humilde que não merecia essa maldade. Eles tiraram tudo de mim”, desabafou ela.

O advogado ressaltou que a família espera que uma reprodução simulada seja feita. “Não vai trazer o Matheus de volta, mas é importante que a verdade venha à tona e que se faça justiça para que se evite novas execuções como aconteceu nesse caso”, destaca Carlos Naves.

A petição também solicita a exumação do corpo de Matheus para reanálise da trajetória dos projéteis. “É fundamental entender como cada tiro entrou e percorreu o corpo. Sem isso, não há como determinar a dinâmica do crime com precisão. A perícia anterior não esclareceu isso”, diz Angelotti.

Outro pedido da defesa é que a sacola, com supostos entorpecentes, encontrada no veículo seja analisada em busca de impressões digitais.

“Queremos saber se há digitais do Matheus, dos outros ocupantes ou de terceiros. Isso pode comprovar se as drogas eram realmente dos meninos ou se foram colocadas depois”, explica o advogado.

O advogado Carlos Naves conclui: “A família merece uma resposta digna. O mínimo que se espera é uma reconstituição, porque estamos diante de indícios claros de execução e isso precisa ser apurado com responsabilidade”. Agora, a família aguarda resposta ao pedido de reprodução simulada dos fatos e demais diligências que envolvem o caso.