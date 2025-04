O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal deram início a operação preventiva em função das chuvas em Rondonópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes dos dois órgãos iniciaram na manhã de ontem (28) um trabalho de monitoramento dos principais rios e pontos de alagamentos na zona urbana da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, fortes chuvas estão sendo registradas neste mês de abril e sem previsão de cessarem, o que preocupa as forças de segurança.

Ainda, conforme a corporação, os principais rios de Rondonópolis, Rio Vermelho e Ribeirão Arareau, estão ainda com nível dentro das cotas de segurança, porém fortes chuvas vêm caindo na região das cabeceiras, o que alerta para uma possível cheia repentina com extravasamento das águas para fora dos leitos.

Além disso, as equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal apontam para preocupação com pontos de alagamentos e de enxurradas nas vias da cidade.

Para mitigar os riscos, informaram que será necessário instalar avisos para alertar a população. Para isso, placas confeccionadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana devem ser instaladas essa semana.