Os membros da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga as contas da Santa Casa de Rondonópolis decidiram reconvocar para prestar esclarecimentos durante oitiva, o presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), Diogo Sampaio. Segundo o presidente da CEI, vereador Ibrahim Zaher (MDB), a intenção é que Sampaio seja ouvido já na terça-feira (22), quando deve ocorrer a próxima oitiva.

Zaher informou que está aguardando resposta do dirigente quanto à presença na oitiva. Na semana passada, Sampaio oficiou a comissão que não iria participar presencialmente da oitiva e se pôs à disposição somente para responder as demandas dos vereadores por escrito.

A negativa do presidente do CRM-MT pegou os vereadores membros da comissão de surpresa. Diante da situação, a ex-diretora executiva da Santa Casa, Bianca Talita Franco, foi convocada para depor em oitiva que acontece nesta terça-feira (15), a primeira da CEI.

Na ocasião, em resposta à Câmara, Sampaio alegou que não compareceria à oitiva porque, conforme a Constituição Federal, o legislativo municipal não teria legitimidade para convocá-lo como testemunha, uma vez que a entidade que dirige integra o Conselho Federal de Medicina (CFM), que é uma instituição federal.