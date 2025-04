A gestão de contratos e valores foi um dos principais problemas abordados durante a oitiva da Comissão Especial de Inquérito (CEI) com o presidente do Conselho Administrativo e Financeiro da Santa Casa de Rondonópolis, Jacques Polet, que sugeriu, durante depoimento, que há contrato com a sua assinatura “fraudada”. A oitiva foi realizada na tarde de ontem (29), no Plenário da Câmara Municipal, e teve início às 16h.

Questionado pelos vereadores Ibrahim Zaher (MDB) e Vinícius Amoroso (PSB) sobre o contrato da Santa Casa com a empresa CBS Serviços Médicos, Polet alegou que não assinou o contrato e que sua assinatura que consta no documento teria sido “copiada”.

“Não assino nada sem rubricar página por página. E esse contrato não tem nenhuma rubrica minha”, disse e afirmou que a situação estaria sendo apurada internamente.

Ele ainda destacou que nunca nem havia lido o contrato firmado entre a Santa Casa e a empresa CBS serviços médicos. Jacques Polet acrescentou que a possibilidade desse contrato ter sido adulterado está sendo apurada internamente pelo hospital e não quis citar nomes de possíveis responsáveis.

O presidente do Conselho também afirmou durante oitiva que nem todos os contratos da Santa Casa passavam pela avaliação e aprovação do Conselho Administrativo e Financeiro do hospital, ainda que o estatuto da Santa Casa prevê que as decisões sobre contratos e empréstimos deveriam ser tomadas pelo Conselho. Disse ainda que hoje a Santa Casa tem mais de 500 contratos ativos.

Além disso, Polet confirmou que realmente há membros da irmandade da Santa Casa que mantêm contratos com o hospital, mas ponderou que não há proibição nisso conforme o estatuto, mas sim que os membros do Conselho mantenham esses contratos.