Familiares, amigos e colegas de trabalho da técnica de enfermagem Marta Celestino dos Santos, que foi atropelada ao atravessar a faixa de pedestres no sábado (5), fizeram, ontem (9), manifestações pedindo justiça.

Pela manhã, se uniram em frente ao Hospital Regional de Rondonópolis, onde Marta trabalhava há mais de 10 anos e, até o fechamento desta edição, se encontrava internada na Unidade de Terapia Intensiva com morte cerebral decretada. No período da tarde, a manifestação aconteceu na Câmara Municipal durante a sessão ordinária.

Em frente ao HR, o grupo, vestido com jalecos e roupas brancas, soltou balões em homenagem à técnica de enfermagem, e pediu justiça com a punição do motorista que atropelou Marta e fugiu sem prestar socorro do local do acidente.