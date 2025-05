Investigação da Polícia Civil levou à condenação, na última terça-feira (22.4), de João Carlos dos Santos Pereira, conhecido como “Gaúchinho”, e sua companheira, Bruna Noronha Farias, pelo assassinato de Roberto Francisco dos Santos, de 41 anos. O crime ocorreu em maio de 2021 e foi investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Bruna continua foragida.

João Carlos foi sentenciado a 24 anos de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação e organização criminosa, enquanto Bruna recebeu uma pena de 20 anos pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver. As condenações somam mais de 40 anos.

Roberto Francisco dos Santos foi morto a tiros e seu corpo foi encontrado nos fundos de um bar, no centro de Rondonópolis, na madrugada de 9 de maio de 2021.

Na ocasião, João Carlos, então com 28 anos, e Bruna, de 22, foram presos em flagrante por ocultação de cadáver e fraude processual, mas posteriormente obtiveram liberdade provisória.

As investigações da DHPP apontaram que João Carlos foi o autor dos disparos e que Bruna participou na tentativa de ocultar o corpo.

Prisão do condenado

João Carlos foi recapturado em 6 de fevereiro de 2023, na zona rural do município de Barracão (RS), após uma operação conjunta entre as polícias civis de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. Com base em informações da DHPP de Rondonópolis, agentes do norte gaúcho localizaram o foragido na cidade de São José do Ouro.