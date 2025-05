A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) iniciou nesta quarta-feira (30) a instalação de placas de orientação e alerta sobre riscos de alagamento em diversos pontos de Rondonópolis. A ação é realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano.

A medida foi tomada após o aumento no número de chamadas de emergência recebidas pelo Corpo de Bombeiros, principalmente de motoristas e pedestres ilhados em áreas onde córregos transbordam e a água invade as vias, tornando o tráfego perigoso e, em muitos casos, inviável.

Conforme o levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros, vários pontos da cidade apresentam risco potencial de alagamento. Com base nesse mapeamento, a Semob está fixando placas de sinalização para alertar os condutores e orientar sobre os cuidados necessários em dias de chuva intensa.

Entre as vias que estão recebendo as placas de aviso, estão as avenidas Presidente Médici, Lions Internacional, dos Estudantes e Marechal Rondon, todas com histórico de alagamentos em períodos de fortes chuvas.

“É um trabalho em conjunto. A equipe da Semob vai passar o dia inteiro instalando esse tipo de placa. É algo que nunca foi feito em Rondonópolis e que certamente vai ajudar a prevenir acidentes e proteger vidas”, afirmou o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Thales Tati.