Para enfrentar um dos problemas que afeta atualmente Rondonópolis, o grande número de pessoas em situação de rua, a secretária municipal de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira, explicou em entrevista ao A TRIBUNA que, desde o início da gestão, há 100 dias, a pasta vem atuando no fortalecimento da rede municipal, com intensificação da abordagem, acolhimento e referenciamento das pessoas que se encontram em situação de rua na cidade.

Ela ainda destaca que deve apresentar, nesta sexta-feira (11), o projeto Bem-te-vi, que pretende ampliar as políticas públicas para as pessoas em situação de rua.

A secretária ressalta que o atendimento já foi reforçado no Centro Pop, por exemplo, com médicos para atender esse público vulnerável semanalmente, com fornecimento de passagens gratuitas para aqueles que querem retornar ao convívio familiar, com o encaminhamento para o mercado de trabalho e o referenciamento para unidades de tratamento em saúde, como para dependência química.