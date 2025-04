Os membros da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Santa Casa devem se reunir ainda hoje (17) para definir os próximos passos da apuração. Os vereadores devem avaliar quem serão os convocados para as próximas oitivas.

Uma possibilidade, conforme informado pelo presidente da CEI, vereador Ibrahim Zaher (MDB) é convocar duas pessoas para a oitiva na terça-feira (22).

“Iremos reunir amanhã (hoje) para definir os próximos passos e se na próxima semana teremos dois convocados”, antecipou Zaher, que afirmou ainda que o presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), Diogo Sampaio, foi reconvocado para testemunhar na CEI mas, até aquele momento, ainda não havia se manifestado oficialmente se estará presente na próxima oitiva.

O presidente da comissão também fez uma avaliação sobre a extensão e importância do primeiro depoimento na CEI, da ex-diretora executiva da Santa Casa, Bianca Talita Franco.

“Foi uma oitiva extensa, com quase quatro horas de questionamentos. A senhora Bianca trouxe informações relevantes, entregou documentos e sinalizou que outros ainda serão enviados. Recebemos também documentações enviadas oficialmente pela própria Santa Casa, como balanços e relatórios, que serão cruzados com os depoimentos colhidos”, explicou.

Com o andamento das apurações, a CEI deve definir quem serão as pessoas que deverão ser convocadas para testemunhar nas oitivas. Para a próxima oitiva, Zaher não informou ainda quem seria o outro convocado, além do presidente do CRM-MT, mas a possibilidade é de que mais uma pessoa seja convocada.