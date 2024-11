O governador do Rotary Clube, Distrito 4.440, Donizeti Aparecido de Souza, de Barra do Bugres, cumpriu um ciclo de visitas aos 13 clubes de Rotary da região leste, área 2, nesta semana. Ontem (14), o governador esteve em Rondonópolis, onde visitou todos os 9 clubes da cidade com objetivo de acompanhar os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em prol da sociedade local.

Em visita ao A TRIBUNA, o governador destacou que em Rondonópolis todos os clubes trabalham com projetos diferentes, mas com o objetivo comum de servir a comunidade.

“Aqui os clubes contribuem com entidades como Apae, Apor, Lar dos Idosos, Casa Abrigo, Casa do Adolescente e Casa Esperança, além de realizarem projetos em escolas, manterem o banco de produtos ortopédicos como cadeiras de rodas, andadores e projetos de conscientização no trânsito, vacinação e o Setembro Amarelo”, destacou e complementou que para contribuir com as entidades os clubes fazem campanhas e ações para arrecadar fundos.

Ele agradeceu às empresas locais e toda a comunidade da cidade que sempre apoiaram e contribuíram para o trabalho que é feito pelos clubes.

O governador explicou que neste ciclo de visitas passou ainda pelos clubes das cidades vizinhas que integram a área 2 que são Pedra Preta, Guiratinga, Itiquira, Poxoréu e Juscimeira.