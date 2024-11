“Os representantes do prefeito eleito vão receber um relatório completo de todos os contratos com vencimento nos meses de novembro e dezembro para decidir quais deverão ser renovados ainda neste ano”, explicou Paulo José.

“Os representantes do prefeito eleito vão receber um relatório completo de todos os contratos com vencimento nos meses de novembro e dezembro para decidir quais deverão ser renovados ainda neste ano”, explicou Paulo José.

A reunião foi coordenada pelo presidente do Sanear, Paulo José Correia, com a participação de vários secretários municipais e dos representantes do prefeito eleito Cláudio Ferreira.

Ele elogiou a qualidade do diálogo e reiterou que a orientação é garantir a máxima colaboração. “Temos um entendimento de alto nível e a compreensão mútua de que essa colaboração renderá resultados positivos à população”, afirmou.

ELOGIOU ESCOLHA

Paulo José também aproveitou a reunião para parabenizar o futuro presidente do Sanear, o engenheiro Victor Yago Victorino dos Santos. Ele disse que a escolha de Victor Yago foi bem recebida na autarquia e desejou sucesso ao sucessor.

“O Sanear é referência nacional e tem excelentes profissionais. Eles estão preparados para atuar com eficiência em qualquer situação e certamente vão auxiliá-lo a manter essa trajetória de sucesso”.

Durante a reunião, o presidente da equipe indicada pelo futuro prefeito, Mikaell Victorino, agradeceu a recepção nas secretarias e departamentos do município.

Ele também reforçou a importância do diálogo e solicitou a definição de datas para a entrega de relatórios necessários ao planejamento da futura gestão. Conforme ele, as informações vão embasar o plano de ações prioritárias que serão executadas nos 100 primeiros dias e no primeiro semestre do ano que vem.

A reunião contou com representantes da Procuradoria Jurídica, Finanças, Infraestrutura, Planejamento, Educação e Sanear. O próximo encontro do grupo ocorrerá na semana que vem.

A secretária municipal de Saúde, Ione Rodrigues, e sua sucessora na pasta, a empresária Tânia Balbinotti, não participaram da reunião. Elas estavam em Cuiabá discutindo a situação da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis.