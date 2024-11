O vereador Investigador Gerson (MDB) afirmou, ontem, ao A TRIBUNA, que recebeu com “espanto”, pela imprensa, a notícia de que é alvo de um pedido de abertura de um processo ético e disciplinar no diretório municipal da sigla por suposta infidelidade partidária.

O pedido, protocolado junto ao atual presidente do diretório municipal da sigla, Rodrigo Metello, conforme noticiou o A TRIBUNA na última quinta-feira, foi feito pelo advogado Algacyr Junior, que faz parte da comissão de ética.

“Estou muito tranquilo. O que causa espanto é que o processo ético é em sigilo. Mas, os próprios dirigentes do partido deram publicidade”, disse ele, acrescentando que só foi notificado após o pedido ser repercutido pela imprensa.

A abertura do processo contra Gerson na comissão de ética do MDB local, contudo, caberá ao presidente do partido, Rodrigo Metello, após avaliar as evidências das denúncias apresentadas.

O emedebista antecipa que demonstrará no procedimento interno do MDB rondonopolitano, caso seja aberto, bem como também na Justiça, se for necessário, que não infringiu regras partidárias.

“Tenho clareza da minha fidelidade ao MDB. Não cometi irregularidade alguma, não infringi regramentos internos partidários. Tudo isso será demonstrado, seja nesse procedimento interno ou até mesmo na Justiça”, arrematou o vereador Investigador Gerson, que foi reeleito para um segundo mandato na Câmara Municipal de Rondonópolis, no último dia 6 de outubro, sendo o mais votado da sigla, com 1.572 votos.

Algacyr, no documento em que embasa o seu pedido, acusa o parlamentar de reiterados casos de “infidelidade partidária” desde a sua eleição em 2020 e de “vandalismo eleitoral” no último pleito, o qual inclui a retirada de placas dos candidatos a prefeito Thiago Silva (MDB) e dos vereadores Wilber Maciel (MDB) e Renan Dourado (Republicanos).