O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM/MT) suspendeu, parcialmente, a interdição ética aplicada a setores da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis.

A abertura de 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica e outros 10 da UTI Neonatal foi viabilizada após a apresentação, por parte da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de uma escala de médicos que estarão na unidade.

O hospital, responsável pelo atendimento a pacientes de 19 municípios, seguirá sob supervisão constante do Conselho e terá 20 dias para sanar as demais inconformidades encontradas durante fiscalização realizada na última segunda-feira (11). A informação foi divulgada ontem (14) pela assessoria do Conselho.

A suspensão parcial foi decidida em reunião extraordinária do CRM-MT, realizada nesta quinta-feira (14). Os conselheiros analisaram a escala de profissionais apresentada pela secretaria e constataram que ela atende parcialmente o que é determinado pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

“Estamos sensibilizados com os reflexos da interdição para a população que precisa dos serviços da Santa Casa, buscamos tanto a SMS quanto a Secretaria de Estado de Saúde (SES) para encontrarmos uma solução. Diante do que nos foi apresentado, entendemos que estes 20 leitos podem ser reabertos de forma provisória”, explicou o presidente do CRM-MT, Diogo Sampaio.

Segundo o presidente, a SMS se comprometeu a garantir o pagamento dos profissionais que atuarão nas UTIs. A paralisação dos serviços, o que motivou a interdição, foi causada, entre outras coisas, pela falta de médicos na unidade.