O prefeito eleito de Rondonópolis, deputado Cláudio Ferreira (PL), se reuniu, ontem, com o governador Mauro Mendes (UB), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. Na pauta do encontro, segundo informou o liberal, estavam investimentos considerados como prioritários para a melhoria da saúde e da infraestrutura do mais importante município do interior de Mato Grosso.

“Já estamos buscando os recursos para fazermos as grandes transformações que a cidade precisa”, disse Cláudio Ferreira, que estava acompanhado do indicado por ele para ser o diretor-geral do Sanear, Victor Vitorino.

Após o encontro no Palácio Paiaguás, que contou ainda com a participação do secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, o Paisagista declarou que o governador comprometeu-se a fazer “fortes investimentos” na área da saúde e também da infraestrutura.

O secretário Fábio Garcia reforçou que o governo Mauro Mendes será parceiro do futuro gestor de Rondonópolis, que é a segunda maior economia de Mato Grosso. “O Cláudio pode contar com o nosso apoio, assim como Rondonópolis”, pontuou.

Entre os projetos de infraestrutura apresentados pelo prefeito eleito no encontro, estão a construção de um viaduto na rotatória do “Posto Trevão”, além de trincheiras em pontos estratégicos para melhorar a mobilidade urbana da cidade.

Já na área da Saúde, segundo repassou para a reportagem, foram tratados com o governador investimentos para melhorar o atendimento da média e alta complexidades em Rondonópolis, que é referência para municípios da região sudeste.