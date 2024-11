Por conta do feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado hoje, 20 de novembro, a Câmara Municipal de Rondonópolis não terá sessão ordinária esta semana e realiza uma extraordinária amanhã (21), a partir das 9 horas. Em decorrência disso, ontem, não houve a reunião da Ordem do Dia, onde são debatidos os projetos que vão à votação no plenário do legislativo rondonopolitano.

“Como tem projeto importante para ser votado e não pode esperar a outra semana, está sendo convocada essa sessão extraordinária para o período da manhã desta quinta-feira”, explicou a assessoria da Casa de Leis.

Ainda segundo a assessoria, a convocação da extraordinária feita por Mendonça atendeu a uma solicitação do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), em conformidade o que determina a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno do Legislativo.

A pauta de votação encaminhada pelo prefeito consta mais de 20 projetos de Leis para serem apreciados pelos 21 vereadores rondonopolitanos. Entre estes projetos, de acordo com a assessoria da Câmara, estão os que tratam de aprovação de créditos para folha de pagamento.