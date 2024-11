Após receber reclamações de moradores do Residencial Celina Bezerra, que estranharam que os boletos para pagamento do condomínio foram emitidos em nome de pessoa física, o Observatório Social de Rondonópolis (OSR) encaminhou um pedido de averiguação da situação ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT).

Em ofício, o OSR apontou que foi verificado que a taxa de condomínio do residencial está sendo depositada em nome de pessoa física e que não teria encontrado vínculos administrativos dessa pessoa com a empresa contratada para gerir o condomínio.