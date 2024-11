Casos de chikungunya chegam a 558 em Rondonópolis em 2024 e o alerta continua com o período chuvoso. Os dados são do Boletim Epidemiológico 34 da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES) referentes ao dia 18 (segunda-feira).

Apesar da quantidade elevada de casos, que passou de seis em 2023, para os 558 atuais, nenhuma morte em decorrência da doença foi registrada na cidade, segundo a SES.

Em Mato Grosso, foram notificados, no mesmo período, um total de 23.412 casos de chikungunya e 11 mortes foram confirmadas no Estado em decorrência da doença. Os óbitos ocorreram em Tangará da Serra (7), em Cáceres (2), e um em São José do Rio Claro e um em Sorriso.

A chikungunya é um arbovirose que é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes Aegypti. Segundo o Ministério da Saúde, o vírus chikungunya também pode causar doença neuroinvasiva, que é caracterizada por agravos neurológicos, tais como: Encefalite, Mielite, Meningoencefalite, síndrome de Guillain-Barré, síndrome cerebelar, paresias, paralisias e neuropatias.