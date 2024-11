Rondonópolis vai ter mais um feriado com o comércio aberto. Nesta quarta-feira (20), Feriado do Dia da Consciência Negra, o comércio local poder abrir de forma facultativa. Conforme definido em convenção trabalhista, o comércio local de rua pode abrir as portas de forma facultativa entre às 7h e 15h. Mercados, supermercados e açougues podem abrir das 7h às 18h.

Já repartições e órgãos públicos, bem como as agências bancárias não abrem neste feriado. Os atendimentos voltam em horário normal na quinta-feira (21).

No caso do comércio local, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis (Secro) destaca que a abertura facultativa é autorizada por convenção trabalhista e implica no pagamento de 100% de horas extras e garantia de folga semanal remunerada aos trabalhadores.

Feriado Nacional pela 1ª vez

O Dia da Consciência Negra será comemorado como feriado nacional pela primeira vez nesta quarta-feira. A data foi promulgada como feriado nacional pela Lei 14.759, em dezembro de 2023, pelo presidente Lula.