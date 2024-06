“Vamos organizar o partido em torno deste projeto (Thiago Silva). Diante disso, o nosso primeiro passo agora será dialogar com os pré-candidatos a vereador sobre esta mudança de rumo e todos os que quiserem seguir com a gente serão bem-vindos”, acrescentou Simplício.

“Aceitamos o convite para assumir o partido, que vai mudar de rumo. Vamos caminhar com o projeto que está construído em torno do nome do deputado Thiago Silva para termos uma nova gestão em Rondonópolis”, externou o novo dirigente à reportagem do A TRIBUNA.

Com esta mudança na direção local, a sigla passará apoiar a pré-candidatura a prefeito do deputado Thiago Silva (MDB) e não mais a de Paulo José (PSB).

Com esta mudança na direção local, a sigla passará apoiar a pré-candidatura a prefeito do deputado Thiago Silva (MDB) e não mais a de Paulo José (PSB).

O ex-vice-prefeito Ubaldo Barros foi destituído do cargo de presidente da comissão provisória do PP em Rondonópolis. Para o seu lugar, a direção estadual da sigla nomeou, no final da tarde de ontem, o representante comercial Milton Simplício.

O PP é o terceiro partido com o maior tempo de televisão, atrás apenas do PL e PT. Procurado ontem para comentar sobre a chegada do PP ao seu arco de aliança, Thiago Silva disse à reportagem que ficou muito feliz com a manifestação de apoio do deputado Paulo Araújo e a “vinda da legenda fortalece ainda mais o projeto que estamos construindo com outros partidos e lideranças para a eleição deste ano”.

Queda de braço

O PP esteve envolvido em uma queda de braço entre o grupo de Thiago e do prefeito Zé Carlos do Pátio, que apoia Paulo José, durante o fechamento da janela partidária, ocorrida no dia 5 de abril. A sigla estava no arco de alianças de Paulo José.

Com o vereador Ozeas Reis, que presidia a sigla, aderindo ao União Brasil, deixando o grupo de Pátio e passando para o de Thiago Silva, o vice-presidente Ubaldo Barros acabou aproveitando a vacância da direção local e assumiu a comissão provisória.

Ele, então, bancou o PP com Paulo José. Por outro lado, Thiago tentou com a direção regional trazer a sigla para o seu arco de alianças. No entanto, naquele momento, Ubaldo conseguiu, por meio de uma articulação de Pátio, segurar a direção.

Agora, a executiva regional do PP surpreende e decide mudar de rota no pleito eleitoral em Rondonópolis. Deixa de apoiar Paulo José e passa a fazer parte da coalização de partidos em torno da pré-candidatura de Thiago Silva, que já conta, além do seu MDB, com Republicanos, União Brasil, PRD e Agir.

Além de Milton Simplício na presidência, a executiva da nova comissão provisória nomeada tem André Bueno na vice-presidência, Rosilene Gonçalves, como secretária e Fernando da Silva, de tesoureiro.