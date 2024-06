A obra de construção da sede da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC) começou a ser executada nesta semana, no mesmo mês em que deveria estar sendo concluída. No local, a empresa iniciou os trabalhos de terraplanagem.

Lançada com pompa pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), em janeiro deste ano, a polêmica construção da sede da autarquia terá um custo aproximado de R$ 6,1 milhões aos cofres municipais. A sede será construída em um terreno na Avenida Bandeirantes, na Vila Operária.

No local, que está cercado com tapumes, está sendo realizada atualmente a terraplanagem. Na ocasião do lançamento e assinatura da ordem de serviço, em 12 de janeiro, a prefeitura informou que esta seria a primeira etapa de construção da sede do terminal e iria contemplar todo o bloco administrativo, medindo 650 m² e também a oficina mecânica que vai integrar uma área de 1.700 m².

Ainda, conforme o Município, os primeiros serviços que seriam realizados na área da sede da AMTC seriam os de terraplanagem que deveriam ser executados pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder).