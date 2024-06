Assessor Especial do Ministério da Agricultura e Pecuária, o empresário Carlos Ernesto Augustin, o Teti, caso seja candidato na eleição do próximo dia 6 de outubro, deve se desincompatibilizar do seu cargo em Brasília somente em 6 de julho, como prevê a legislação eleitoral.

Como foi noticiado ontem pelo A TRIBUNA, Paulo José, que é o nome do prefeito Zé Carlos do Pátio para disputa da sua sucessão, deixou a presidência do Sanear no dia anterior.

Com isso, ele atende a legislação eleitoral, que determina que chefes de autarquia, que vão disputar as eleições para vagas de prefeito e vice-prefeito, devem se afastar até quatro meses antes do pleito.

Os prazos para a desincompatibilização eleitoral são contados com base no dia da eleição e variam de três a seis meses, dependendo da função que o agente público exerce.

Se a medida não for feita dentro do tempo estabelecido, o pedido de registro de candidatura será negado pela Justiça Eleitoral.

Pela regra, o prazo para desincompatibilização de servidores efetivos ou comissionados é de três meses. Contudo, nos casos em que há função de chefia com ordenamento de despesas, o afastamento deve ocorrer com antecedência de seis meses do pleito.