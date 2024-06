O vereador Subtenente Guinancio (PSDB) disse, ontem, ao A TRIBUNA, que protocolou, em regime de urgência, requerimento de convocação da secretária municipal de Saúde, Ione Rodrigues, e da superintendente de saúde bucal, Neuzeli Fuza, para que compareçam à Câmara Municipal para darem explicações sobre as denúncias de más condições de trabalho e de assédio moral contra cirurgiões dentistas do município que foram apresentadas pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO).

O requerimento deve ser votado na sessão de hoje da Casa de Leis, marcada para começar as 14h. “É muito grave o que nos chegou. Precisamos esclarecer à sociedade. A Câmara não pode furtar de cumprir o seu papel e espero aprovar o requerimento amanhã (hoje)”, externou Guinancio, acrescentando que também iria convidar o CRO e os cirurgiões dentistas para que possam “vir nos ajudar a esclarecer o que ocorre com a saúde bucal do município”.