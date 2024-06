A juíza da 46ª Vara Eleitoral de Rondonópolis, Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, decidiu suspender, ou seja, interromper temporariamente, o desenvolvimento do processo no qual a Polícia Federal investiga suposto crime de difamação que teria sido cometido pelo pré-candidato a prefeito, Paulo José Correia (PSB), contra o ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos).

O suposto crime está sendo investigado pela Polícia Federal desde março deste ano, após o promotor da Justiça Eleitoral, Augusto César Fuzaro, requerer ao delegado da PF de Rondonópolis, Otávio José Lima de Oliveira, que um inquérito para investigar o caso fosse aberto.

O atrito entre o ex-prefeito e o pré-candidato a prefeito ocorreu após Paulo José, que é o nome defendido por Zé Carlos do Pátio para a sua sucessão, disparar, durante reunião política realizada no dia 23 de janeiro, no bairro Nova Era, que o deputado estadual Thiago Silva “vende a alma ao diabo”, ao buscar fechar uma aliança com o ex-prefeito Adilton Sachetti.

Além disso, Paulo José teria afirmado que Sachetti foi o responsável pela demolição da casa de uma líder comunitária, em 2008, época em que o republicano era prefeito da cidade.