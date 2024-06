1 de 2

Foi por um triz. O requerimento apresentado pelo vereador Subtenente Guinancio (PSDB), convocando a secretária municipal de Saúde, Ione Rodrigues, e a superintendente de saúde bucal, Neuzeli Fuza, para darem explicações sobre as denúncias de más condições de trabalho e de assédio moral contra cirurgiões dentistas do município, acabou barrado ontem no plenário da Câmara Municipal, depois de ter o pedido de urgência aprovado.

O requerimento precisava de 11 votos para ser aprovado, mas obteve somente 10 e quatro contrários. A ausência de alguns vereadores no plenário contribuiu para que a proposta fosse reprovada.

“Infelizmente, a base do prefeito manobrou e preferiu varrer para debaixo do tapete estas denúncias tão graves que precisam ser esclarecidas para evitar que a secretária [Ione] tivesse que vir até a Câmara”, desabafou o tucano, acrescentando que, com a derrubada do requerimento, protocolou as denúncias que chegaram até suas mãos no Ministério Público Estadual (MPE).

“Impedido de fazer o que seria nosso papel de vereador, eu protocolei, no MPE, todas as graves denúncias que chegaram a mim. Espero que eles (MP) consigam fazer o que nós, como vereadores, não pudemos fazer, que é apurar esta situação”, acrescentou Guinancio.