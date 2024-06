Entre as justificativas para a notificação, a Secretaria Municipal de Saúde apontou possíveis irregularidades na execução do contrato e considerou a garantia quinquenal de obras públicas, uma vez que a reforma do PA Infantil foi entregue ainda em 2020.

Após ação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que identificou vários problemas no Pronto Atendimento Infantil e levou a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Município, a prefeitura notificou a empresa que fez a obra de reforma da unidade de saúde para que corrija problemas verificados após a entrega do serviço.

Conforme a Secretaria de Saúde, foram identificados problemas na instalação do forro com relação à fiação elétrica e abaulamento, demonstrando erros na execução; bate maca instalado com problemas no acabamento e descolamento da chapa de aço inox; pintura interna com problemas no recorte, tornando necessário a realização de limpeza; interruptores e tomadas apresentando defeitos como má fixação, falta de acabamento e problema de instalações elétricas.

Ainda foram apontados problemas como a falta de acabamento nas janelas onde foi executado o revestimento cerâmico; luminárias calha para lâmpada LED com má fixação; vedação inadequada nas janelas instaladas; cobertura com infiltrações e goteiras; sistema hidrossanitário com avarias; rodapés do piso de granilite inadequados; piso grama executado com problemas no assentamento; caixa de gordura apresentando transbordamento; e portas “vai-e-vem” apresentando problemas nas dobradiças.

A empresa responsável pela obra tem cinco dias para apresentar defesa diante da notificação.