A licitação revogada estava marcada para ocorrer na última quinta-feira (6) e previa a instalação dos novos semáforos na região central de Rondonópolis com um projeto alterado e de menor valor do que o previsto anteriormente em licitação cancelada em agosto do ano passado.

O custo dos novos equipamentos também havia sido alterado: anteriormente orçados em R$ 16 milhões, os semáforos agora deveriam custar em torno de R$ 6 milhões.

Conforme as informações constantes no edital de licitação, que agora foi cancelado, os semáforos novos deveriam ser de aço galvanizado, com lâmpadas de Led e com espaço para câmeras. Os equipamentos seriam instalados no quadrilátero central da cidade em todos os cruzamentos que já contam com sinalização semafórica.

O projeto previa também a retirada dos semáforos atuais da região central e a reinstalação destes em outras vias da cidade.

O edital, contudo, não pré determinava quais os cruzamentos e em quais bairros esses equipamentos retirados do quadrilátero central seriam instalados.

Ainda, segundo constava no edital, a empresa ou consórcio vencedor da licitação teria um contrato de oito meses com o Município, com a instalação dos novos semáforos tendo que ser concluída em seis meses.