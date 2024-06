O nome de Neuzeli Fuza voltou a aparecer em meio à uma nova polêmica na gestão municipal. Agora, estaria envolta em denúncias feitas ao Conselho Regional de Odontologia (CRO) de supostos casos de assédio moral envolvendo dentistas da Secretaria Municipal de Saúde, onde exerce o cargo de superintendente de Saúde Bucal.

Neuzeli assumiu a superintendência logo após deixar a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Setrat), em outubro do ano passado, depois que entrou em rota de colisão com a Câmara Municipal.

“Na semana passada, estivemos reunidos com vários colegas cirurgiões dentistas da rede pública do município. Fizemos uma acareação de inúmeras denúncias recebidas pelos canais do Conselho de péssimas condições de trabalho e, inclusive, de situações de assédio moral contra servidores por parte de integrantes da gestão”, disse, sem citar nomes, a presidente do CRO, Wania Dantas, ao programa matinal “Conexão 105”, apresentado por Orestes Miraglia na 105 FM.

“Estamos buscando (Prefeitura) justamente porque essa situação de atendimento à comunidade não pode continuar como está. Estamos vivendo uma condição de trabalho na rede pública complicada no setor odontológico”, assinalou ela, acrescentando que tentou se reunir com o prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) e a com secretária Municipal de Saúde, Ione Rodrigues, para tratar do assunto, mas não conseguiu agenda.

A polêmica iniciou, na semana passada, no mesmo programa radiofônico, onde foram ao ar reclamações de pais de crianças que não estavam conseguindo atendimento para os seus filhos com a cirurgião dentista Paula Nunes das Neves, especialista em odontopediatria, no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Vila Mamed.

Paula, que realizava os atendimentos de alta complexidade no CEO da Vila Mamed, justificou que ela teria sido demitida por Neuzeli no último dia 11, após retornar de uma licença médica de 14 dias por conta de uma fratura.