Criado recentemente para fomentar as mais diversas formas de expressões da cultura nordestina na cidade, o Instituto Wilson Lemos de Cultura Nordestina promove, na noite de hoje (21), a sua primeira atividade. A partir das 19h, no Casario, acontece a Festa do Nordeste.

O evento contará com várias atrações musicais e comidas típicas da região nordestina do país, de onde vieram muitas famílias de pioneiros de Rondonópolis, entre os quais, incluem o advogado, jornalista, escritor, poeta e ativista cultural Wilson Lemos.

Entre as atrações, que prometem levar muito xote, baião e forró pé de serra ao Casario, estão, além da apresentação do grupo de quadrilha Império Junino, os shows musicais com o Grupo Rasta Sandália, Anselmo de Oliveira e o sanfoneiro vindo de Natal (RN), Dioclécio e os Seus Cabras.

“Todos estão convidados para participar desta grande Festa do Nordeste, que está sendo organizada pelo Instituto Wilson Lemos. Venha ‘forrozear’ com a gente”, conclama Juca Lemos.

Idealizador do Instituto, criado no último dia 7 de maio, Juca Lemos é filho do ativista cultural em Rondonópolis, que era apaixonado pelos costumes e tradições dos povos dos estados do Nordeste brasileiro.

Quem foi

Nascido no Rio Grande do Norte, Wilson Lemos chegou a Rondonópolis no final da década de 70 e contribuiu para estruturar, na cidade, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o antigo “manda brasa”, que reunia as forças que se opunham à ditadura militar.

Paralelamente à atuação política, Wilson Lemos, que disputou uma eleição para deputado estadual em 1982, pelo então PMDB, e chegou a ocupar cargo de secretário de Estado no governo de Carlos Bezerra (1987-1990), foi também um grande ativista cultural, fomentando eventos para a difusão da cultura nordestina, como o show com o “rei do baião”, Luiz Gonzaga, em 1986, em Rondonópolis.

Ele também escreveu livros, poesias e artigos, sendo colaborador de vários jornais, dentre eles o A TRIBUNA.