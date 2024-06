A maior premiação do segmento corporativo de Rondonópolis entra para a posteridade através das páginas da Revista do Prêmio ACIR de Destaque Empresarial, produzida pelo A TRIBUNA em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR).

O grande evento de divulgação dos ganhadores ocorreu na noite do dia 11 de maio de 2024, no Espaço Tulipas, no bairro Sagrada Família.

E todos os detalhes dessa importante iniciativa estão presentes nessa publicação, que circula também como parte integrante da atual edição do A TRIBUNA e disponível a todos os assinantes, leitores e parceiros.

Confira as empresas que se destacaram em Rondonópolis em 2023, bem como as suas mensagens de agradecimento à população, informações sobre a premiação e a Associação Comercial. Uma boa leitura a todos!

