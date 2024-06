A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles, comunicou ontem à Câmara Municipal que o Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Rondonópolis (Impro) teria sofrido um bloqueio de compensação no valor de R$ 1.292.399,00 pelo fato da prefeitura de Rondonópolis se encontrar negativada junto à Receita Federal.

“Protocolamos hoje [ontem] na Câmara Municipal, com vários documentos anexos, um comunicado demonstrando que a irregularidade da prefeitura de Rondonópolis, no registro do orçamento fiscal, trouxe prejuízo para o servidor público municipal neste patamar”, explicou Geane, acrescentando a necessidade de apurar a extensão “dos prejuízos para a sociedade em geral”.