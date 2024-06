Para o parlamentar, quando o prefeito age desta maneira, por “birra” com vereador que não apoia a gestão, quem está sendo prejudicada é a população.

Conforme o que foi aprovado pelo Legislativo, no final do ano passado, as emendas impositivas devem ser liberadas pelo chefe do Executivo até o próximo domingo, dia 30 de junho. “Até o momento, não temos nenhuma informação quanto ao pagamento das emendas que fizemos”, lamenta o tucano.

O vereador Subtenente Guinancio (PSDB) classificou, na sessão da Câmara Municipal de ontem, como “mesquinharia” o fato do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) estar, supostamente, preterindo os vereadores oposicionistas na liberação das emendas impositivas que foram apresentadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano.

“Queria deixar claro que, quando o prefeito não paga a emenda do vereador, seja porque é da oposição ou não vota de acordo com as ideias ou ordem da gestão, não afeta o parlamentar. Isto afeta a sociedade… Isto é mesquinharia”, disparou Guinancio.

Ele citou, como exemplo, as emendas que fez para o município atender o Centro de Endocrinologia, na aquisição do equipamento de densitometria óssea; para a Santa Casa, para a Casa do Adolescente, para o Lar dos Idosos e para a Obra Kolping.

“Ele não cumpriu até agora e acha que vai me prejudicar com isso. Não vai. Está prejudicando os mais humildes que poderiam estar se beneficiando destes recursos públicos, que são para isso mesmo”, reiterou o parlamentar oposicionista.

Além de Guinancio, os vereadores Paulo Schuh, Dr. José Felipe Horta e Kalynka Meirelles, todos eles do PL, estavam também, na semana passada, sem as suas emendas liberadas pelo Executivo.