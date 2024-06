O vereador Roni Magnani (PSB) classificou ontem como “incoerente” a participação do prefeito Zé Carlos do Pátio, que é do seu partido, no evento organizado no estacionamento do Estádio Municipal Luthero, na tarde do último sábado (8), pela turma do “rolezinho do grau”.

Coibidos pela polícia, já que são considerados crimes de trânsito, os chamados ‘rolezinhos do grau”, que também são criticados por parte da população, reúnem motociclistas que circulam em grupos fazendo barulho conhecido como “rangangan” (acelerar a moto ao máximo) e acrobacias durante a madrugada pela cidade.

Os praticantes de ‘grau’ cobram das autoridades um local para que eles possam se reunir e realizar as manobras com segurança.

Anunciado como beneficente, o evento realizado no estacionamento do Luthero Lopes, denominado de 1° Mega Evento, com o objetivo de fomentar a prática no município, teve o apoio da prefeitura de Rondonópolis.

A crítica do vereador Roni Magnani foi feita durante reunião da ordem do dia de ontem, após a discussão do projeto de autoria do vereador Batista da Coder (PSB) para tornar o dia de São João Batista, padroeiro da cidade, como feriado municipal. O projeto acabou recebendo críticas de alguns vereadores.