A programação da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Rondonópolis, anunciada para o próximo dia 26 de junho, segue indefinida. Pelo que a reportagem apurou, petistas locais e o prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) aguardam, para hoje ou amanhã, uma definição do Planalto.

Lula deve vir para fazer o lançamento do Plano Safra 2024/2025 que, pelo que se especula, será o maior da história, com a destinação de R$ 540 bilhões para custeio e investimentos aos grandes, médios e pequenos agricultores brasileiros.

Dois locais estariam sendo avaliados pelo Planalto para o ato. Um deles seria a sede do Sindicato Rural de Rondonópolis, localizada no Parque de Exposições.

O outro seria o terminal ferroviário da Rumo. Comenta-se, ainda, que o prefeito Zé Carlos do Pátio teria a intenção de levar o presidente para promover o ato em uma unidade escolar da rede municipal, construída em sua gestão.

A vinda de Lula está sendo articulada pelo assessor especial do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o empresário Carlos Ernesto Augustin, o Teti que, inclusive, teve o seu nome colocado pelo PT como pré-candidato a prefeito de Rondonópolis. No entanto, no decorrer da semana, o próprio empresário declarou que vai caminhar com Paulo José (PSB) na disputa pelo Paço Municipal.

Em razão disso, as chamadas “forças progressistas” estão na expectativa de uma manifestação do presidente Lula com relação ao pleito eleitoral deste ano em Rondonópolis.

O MAPA é conduzido, atualmente, pelo senador mato-grossense licenciado Carlos Fávaro (PSD). O Plano Safra, que deverá ser lançado pelo presidente Lula, ainda está sendo finalizado.

O setor do agronegócio é um dos segmentos onde o presidente encontra mais resistência. Caso realmente se confirme a sua vinda no próximo dia 26, esta será a segunda visita de Lula ao município neste seu terceiro mandato como presidente da República.