As emendas impositivas dos vereadores de Rondonópolis, previstas na Lei de Orçamento Anual (LOA) deste ano, devem ser pagas pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) até o próximo dia 30 de junho.

No entanto, a poucos dias do prazo acabar, vereadores da oposição continuam a “ver navios” e dizem que estão sendo ignorados por Pátio, que chegou a entrar com uma ação na Justiça para tentar prorrogar a data limite de execução do pagamento para 31 de dezembro.

Conforme queixas de vereadores à reportagem, a liberação de recursos das emendas vem sendo feita apenas para aqueles parlamentares com atuação mais alinhada com o Paço Municipal na hora de votar projetos de interesse do Executivo.

“Não tive emendas liberadas. Pela lei, o prefeito tem que pagar até o dia 30 deste mês. Vou aguardar, caso não pague dentro do prazo, vamos tomar as medidas cabíveis para que se cumpra a lei que aprovamos no ano passado”, declarou o vereador Paulo Schuh (PL).

Do mesmo partido de Schuh, a vereadora Kalynka Meirelles também reclama que o prefeito, até agora, não pagou as suas emendas impositivas. “Ainda não. Das minhas emendas, destinei R$ 900 mil à Santa Casa e pedi que direcionasse para o atendimento oncológico”, disse ela.

Também do PL, o vereador Dr. José Felipe Horta ressaltou que as emendas impositivas devem ser pagas independente da vontade do gestor. “Como o próprio nome já diz, são impositivas. Elas foram aprovadas para fazer com que o Legislativo se torne mais independente e forte”, destacou o médico, que ainda não teve suas emendas pagas.