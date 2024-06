1 de 2

O A TRIBUNA circula amanhã (19) com a Revista Acir Destaque Empresarial. A publicação oficial do 14º Prêmio Acir, que é uma parceria entre o A TRIBUNA e a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir), vem cheia de surpresas, e trazendo os premiados do destaque empresarial deste ano.

Com cobertura completa da cerimônia do 14º Prêmio Acir Destaque Empresarial, que aconteceu no último dia 11 de maio, no Espaço Tulipas Castelo, depoimentos de empresários e autoridades, flashes e retrospectiva do prêmio mais desejado e aguardado pela classe empresarial de Rondonópolis, a revista oficial vem para eternizar o importante momento.